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Hindistan bazı çelik ürünlerine yönelik antidamping vergisini 15 Aralık’a kadar uzattı

Çarşamba, 30 Haziran 2021 13:35:56 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, bazı çelik ürünlerine yönelik antidamping vergisinin 15 Aralık’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, Brezilya ve Endonezya’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca yönelik antidamping vergisinin 15 Aralık tarihine kadar devam ettirileceği belirtildi.

Ayrıca, Çin, Japonya, Güney Kore, Ukrayna ve Japonya’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız soğuk saca yönelik antidamping vergisi de 15 Aralık tarihine uzatıldı.

Söz konusu ürünlere yönelik antidamping vergisi ilk kez 2016 yılının Ağustos ayında, beş yıllığına yürürlüğe koyulmuştu.

Antidamping vergisi, süresi bu yıl içerisinde sona ereceği ve Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü’nün(DGTR) başlattığı dönem sonu incelemesi gerekçesiyle uzatıldı. DGTR’nin, verginin devam ettirilip ettirilmemesine yönelik başlattığı yeni inceleme ise henüz tamamlanmadı.


Etiketler: kota ve vergiler  soğuk haddelenmiş  Hint Yarımadası  sıcak haddelenmiş  Hindistan  yassı ürünler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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