Hint RINL 60.000 mt yüksek fırın kalite kok için alım ihalesi açtı

Perşembe, 23 Mayıs 2024 13:41:56 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 60.000 mt düşük kül içerikli metalürjik kok için alım ihalesini açtığını duyurdu.

Yüksek fırın kalite kok üreticilerinin veya kok işletmecilerinden yetkisi belgesi olan küresel tedarikçilerin katılabileceği söz konusu ihalede teklif gönderilmesi için belirlenen son tarihin 12 Haziran olduğu bildirildi.

Bununla birlikte teslimatın niyet mektubunun düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde 30.000 mt’luk iki parti halinde yapılması gerekecek.