Hint NSL, petrol ve doğal gaz sektöründeki boru hattı sistemlerinde kullanılan çelik için kalite sertifikası aldı

Hindistan’da kamuya ait demir cevheri üreticisi NMDC Limited’in iştiraki NMDC Steel Limited (NSL), Hindistan Standartlar Bürosu (BIS) tarafından verilen kalite sertifikasını almaya hak kazandı. Şirket, söz konusu belgeyi boru hattı taşımacılık sistemlerinde kullanılan kaynaklı çelik boruların üretiminde değerlendirilen sıcak haddelenmiş çelik şerit, sac ve levha ürünleri için kazandı.

Şirket, Hindistan’da IS 18384:2023 standardına göre verilen bu sertifikayı alan ilk çelik tesisi oldu. Söz konusu belge, petrol ve doğal gaz sektöründeki boru hattı taşımacılık sistemlerinde kullanılmak üzere üretilen çelik ürünlerinde önemli bir kalite standardı anlamına geliyor ve NSL’nin üretim süreçlerinde teknoloji, kalite ve ürün mükemmeliyetine odaklandığını gösteriyor.

NSL, Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinde yıllık 3 milyon mt kapasiteli entegre bir çelik tesisi işletiyor.