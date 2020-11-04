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Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi musona rağmen beklentileri karşılayacak

Çarşamba, 04 Kasım 2020 16:07:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan hükümeti tarafından yönetilen madenci NMDC Limited, bu yılın Nisan-Ekim döneminde yıllık %8 düşüşle 10,50 milyon mt’u Chhattisgarh tesisinde, 4,16 milyon mt’u Karnataka tesisinde olmak üzere toplam 14,66 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı.

Şirket, Nisan-Ekim döneminde toplam satışının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,9 düşüş göstererek 11,59 milyon mt’u Chhattisgarh ve 3,84 milyon mt’u Karnataka’dan olmak üzere toplam 15,43 milyon mt olduğunu bildirdi.

Bu yılın Ekim ayında ise, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %2,4 düşüş göstererek 2,43 milyon mt oldu. NMDC’nin Başkanı Shri Sumit Deb, “Corona virüsünün ortaya çıkardığı zorluklara ve şiddetli musona rağmen, şirketin performansı övgüyü hak ediyor ve çelik sektörünün beklentilerini karşılama yolunda ilerliyor,” dedi. 


Etiketler: NMDC  Corona virüsü  Hint Yarımadası  üretim  demir cevheri  Hindistan  hammaddeler  |  benzer haberler »


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