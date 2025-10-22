Hint NMDC demir cevheri ve parça cevher fiyatlarını düşürdü

22 Ekim Çarşamba günü Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, tüm toz cevher ve parça cevher fiyatlarını aşağı çektiğini duyurdu.

Böylelikle şirketin 10-40 mm ebatlı %67 tenörlü parça cevher fiyatları 650 INR/mt (7$/mt) düşüşle 6.200 INR/mt (70,1$/mt) maden ocağı çıkışı; 10 mm ve daha düşük ebatlı %64 tenörlü toz cevher fiyatları ise 500 INR/mt (6$/mt) düşüşle 4.750 INR/mt (54,1$/mt) maden ocağı çıkışı seviyelerinde yer almaya başladı.

Tüm fiyatlara, Bölgesel Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Fonu kesintileri ve orman izin ücretleri gibi zorunlu yükümlülükler dahildir.