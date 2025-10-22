 |  Giriş 
Hint NMDC demir cevheri ve parça cevher fiyatlarını düşürdü

Çarşamba, 22 Ekim 2025 11:12:05 (GMT+3)   |   Kalküta

22 Ekim Çarşamba günü Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, tüm toz cevher ve parça cevher fiyatlarını aşağı çektiğini duyurdu.

Böylelikle şirketin 10-40 mm ebatlı %67 tenörlü parça cevher fiyatları 650 INR/mt (7$/mt) düşüşle 6.200 INR/mt (70,1$/mt) maden ocağı çıkışı; 10 mm ve daha düşük ebatlı %64 tenörlü toz cevher fiyatları ise 500 INR/mt (6$/mt) düşüşle 4.750 INR/mt (54,1$/mt) maden ocağı çıkışı seviyelerinde yer almaya başladı.

Tüm fiyatlara, Bölgesel Maden Fonu, Ulusal Maden Arama Fonu kesintileri ve orman izin ücretleri gibi zorunlu yükümlülükler dahildir. 


