Hindistan Çelik Bakanlığı düşük kapasiteyle çalışan peletleme tesisleri için destek talep etti

Salı, 21 Ekim 2025 14:47:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı ülke genelindeki demir cevheri peletleme tesislerinde düşük kapasite kullanım oranlarını ele almak amacıyla sektörün önde gelen temsilcileriyle yürüttüğü istişare sürecini tamamladı. Bakanlık yetkilisine göre görüşmelerin hedefi, ülke genelinde %60-65 seviyelerinde seyreden düşük kapasite kullanım oranlarının nedenlerini ve çözüm yollarını değerlendirmekti.

Toplantılara Steel Authority of India Limited (SAIL), JSW Steel, Jindal Steel, ArcelorMittal Nippon Steel India, Rungta Mines ve KIOCL Limited gibi önde gelen çelik ve madencilik şirketleri katıldı.

Sektör mali destek ve politika netliği talep ediyor

Görüşmelerde düşük tenörlü demir cevheri zenginleştirme süreçlerinin ekonomik olmaması, atık depolama zorlukları ve pelet ithalatının yerli tesislerin kapasite kullanımını olumsuz etkilemesi gibi konular ele alındı. Sektör temsilcileri, %45’ten düşük tenörlü cevherler için ortalama satış fiyatı belirlenmesinin rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Ayrıca %58’den düşük tenörlü cevherlere ihracat vergisi getirilmesi ve sermaye maliyetlerini azaltmak amacıyla ithal zenginleştirme ekipmanları için vergi teşviki uygulanması önerildi.

Bunun yanı sıra atık depolama alanı izin süreçlerinin kolaylaştırılması, atık ve artıkların maden kapasite limitlerinden hariç tutulması ve zenginleştirilmiş cevher için %5 oranında telif indirimi sağlanması tavsiye edildi. Sektör ayrıca Odisha eyaletindeki telif oranlarının yeniden düzenlenmesini ve pelet ithalatına yönelik caydırıcı bir mekanizmanın oluşturulmasını talep etti.

Görüşmelerin ardından Çelik Bakanlığının sektörün geri bildirimleri doğrultusunda kapsamlı bir politika çerçevesi hazırlayarak demir cevheri ve pelet sektöründeki nihai yetkiye sahip olan Maden Bakanlığına iletmesi bekleniyor.


