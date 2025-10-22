Hindistan’ın ana sanayi sektörleri 2025 yılının Eylül ayında %3 büyüme kaydetti

Hükümet verilerine göre Hindistan’ın ana sanayi sektörleri olarak tanımlanan sekiz sektör, 2025 yılının Eylül ayında %3 büyüme kaydetti ve böylece son 3 ayın en düşük büyümesi kaydedilmiş oldu.

Söz konusu sektörler bu yılın Ağustos ayında %6,4 ve 2024 yılının Eylül ayında %2,4 büyüme kaydetmişti.

Sekiz temel sektör kömür, ham petrol, doğal gaz, rafineri ürünleri, çelik, gübre, elektrik ve çimento sektörlerinden oluşuyor.

Söz konusu dönemde çelik sektörü %14,1, gübre sektörü %1,6 ve elektrik sektörü %2,1 oranında büyüme kaydetti.



Çimento sektörü ise %5,3 oranında artış gösterdi. Buna karşın enerjiyle ilgili sektörler zayıf bir performans sergiledi.



Kömür sektörü %1,2, ham petrol %1,3, doğal gaz %3,8 ve rafineri ürünleri %3,7 oranında daralma kaydetti.