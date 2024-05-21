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Hint JSW Steel Mozambik’teki kömür varlıklarını devralacak

Salı, 21 Mayıs 2024 16:25:16 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, Mozambik merkezli kömür madencisi Minas de Reveboe’nin (MDR) %92 hissesini yaklaşık 74 milyon $ karşılığında devralacağını duyurdu.

Devralım sayesinde JSW Steel, Mozambik’te birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü rezervleri yaklaşık 800 milyon mt seviyesinde yer alan madenlere erişim sağlayabilecek.

MDR’nin sahip olduğu madenlerin henüz faaliyette olmadığı ancak Hint şirketin 2024-25 mali yılından itibaren geliştirme safhasına başlayacağı ifade edildi.

JSW Steel CEO’su Jayant Acharya, “Madenler, lojistik anlamda Hindistan’a daha yakın olduğu için maliyetlerimizi iyileştireceğiz,” şeklinde konuştu.

Şirket aynı zamanda 750 milyon $-1 milyar $ karşılığında Avustralya merkezli Whitehaven Coal’a ait kömür madeninden %20 hisse satın alma seçeneceğini de değerlendiriyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere JSW Steel Limited, önümüzdeki üç yıl içerisinde yaklaşık 7,71 milyar $’lık sermaye harcaması yapacağını bu sayede toplam çelik üretim kapasitesinin Vijayanagar, Jharsuguda ve Bhushan Power and Steel Limited tesislerinde devam eden kapasite artırım projeleriyle birlikte yıllık 42 milyon mt seviyesine ulaşacağını bildirmişti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Devralım JSW Steel 

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