Hint JSPL’nin bağlı kuruluşu Umman’da yeşil çelik tesisinin temelini attı

Salı, 28 Kasım 2023 15:58:55 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) bağlı kuruluşu Vulcan Steel, Umman’da yıllık 5 milyon mt kapasiteli yeşil çelik tesisinin temelini attığını duyurdu.

Umman’daki Özel Ekonomik Bölge’de yer alacak tesisin inşasının 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

JSPL 2020 yılında kaldıraç oranını düşürmek amacıyla Umman merkezli Jindal Shaheed Iron and Steel Company Limited’i yaklaşık 1 milyar $ karşılığında Vulcan Steel’e satmıştı.

En büyük yeşil çelik tesislerinden biri olacağı söylenen proje başlangıçta gücünü doğal gazdan alacak ve sonrasında yeşil hidrojene geçiş yapacak. Söz konusu tesiste Avrupa ile Japonya’daki otomobil, rüzgar türbini ve dayanıklı tüketim malları gibi pek çok sektöre yönelik katma değerli çelik üretilecek.

Projede doğrudan indirgenmiş demir, elektrik ark ocağı ve sıcak şerit tesisinden oluşan her biri yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli iki üretim hattı bulunması ve üretimin 2026 ile 2027 yıllarında başlaması planlanıyor.

Jindal Shaheed Iron and Steel Company Limited’in Sohar bölgesinde 2,5 milyon mt kapasiteli bir tesisi daha yer alıyor.