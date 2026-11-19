Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin'in inşaat demiri üretimi yıllık %11,6 düşüşle 139,464 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ülkenin filmaşin üretimi yıllık %9 düşüşle 101,484 milyon mt olurken, kaynaklı boru üretimi yıllık %4,3 artışla 50,453 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

YalnızcaEekim ayında ise Çin'in inşaat demiri, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi sırasıyla 13,142 milyon mt, 8,914 milyon mt ve 4,931 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ürünlerin üretimi yıllık bazda sırasıyla %8,6, %17 ve %3,3 düşerken, aylık bazda inşaat demiri üretimi %1,2 arttı, filmaşin ve kaynaklı boru üretimi ise sırasıyla %11,4 ve %9,4 geriledi.