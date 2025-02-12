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Hint Jindal Steel Odisha yeni sıcak şerit tesisi kurdu

Çarşamba, 12 Şubat 2025 13:56:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Hint çelik üreticisi Jindal Steel Odisha’nın Angul tesisine yıllık 5 milyon mt kapasiteli yeni bir sıcak şerit tesisi kurduğunu açıkladı. SMS Group’un geliştirdiği teknolojiler ile donatılmış olan tesis ince ebatlarda sıcak şerit üretiminin sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

1,780 mm ebatlı yeni sıcak şerit tesisi, aralarında yüksek dayanımlı düşük alyajlı çelik, boru kalite ve silisli çelik olmak üzere birçok kaliteden çelik üretebilecek. Tesis transfer çubuğu soğutma sistemi, dört ayaklı bitirme tesisi ve AMOVA rulo elleçleme tesisi gibi gelişmiş SMS Group ekipmanları içeriyor.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Jindal 

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