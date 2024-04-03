Hint AMNS Visakhapatnam’da yeni pelet tesisi kuracak

Çarşamba, 03 Nisan 2024 10:38:00 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel’e (AMNS) yeni bir pelet tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Pelet tesisi AMNS’nin Visakhapatnam tesisinde inşa edilecek.

AMNS’nin Visakhapatnam’daki yıllık pelet üretim kapasitesini 8 milyon mt’dan 12 milyon mt’a çıkaracak olan yeni hareketli ızgaralı pelet tesisi, AMNS’nin Hindistan’ın başka bölgelerinde bulunan üretim tesisleri için hammadde olarak yüksek fırın ve doğrudan indirgeme kalite pelet üretecek. Yeni peletleme tesisinin 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.