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Hindistan’ın nihai mamul üretimi 2020-21 mali yılında %10 düşecek

Cuma, 26 Şubat 2021 11:44:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik endüstrisinin verilerini derleyen tek yetkili kurum olan Hindistan Çelik Bakanlığı’na bağlı Birleşik Tesisler Komitesi’nin (JPC) Genel Müdürlük Sekreteri Ranjan Bandopadhyay, 2020-21 mali yılında Hindistan’ın nihai mamul üretiminin yıllık %10 düşüşle 93-94 milyon mt olmasının beklendiğini söyledi.

Bandopadhyay, söz konusu mali yılda Hindistan’ın toplam ham çelik üretiminin ise 100 milyon mt olabileceğini belirtti.

2019-20 mali yılında Hindistan’ın çelik tüketimi, 2015-16 ile 2019-20 mali yılları arasında kaydedilen %5,2 yıllık bileşik büyüme oranıyla 100 milyon mt seviyesine ulaştı. Öte yandan, 2020-21 mali yılında ülkenin çelik talebinin %20 düşeceği öngörülüyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  üretim  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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