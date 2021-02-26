Hindistan’ın nihai mamul üretimi 2020-21 mali yılında %10 düşecek

Hint çelik endüstrisinin verilerini derleyen tek yetkili kurum olan Hindistan Çelik Bakanlığı’na bağlı Birleşik Tesisler Komitesi’nin (JPC) Genel Müdürlük Sekreteri Ranjan Bandopadhyay, 2020-21 mali yılında Hindistan’ın nihai mamul üretiminin yıllık %10 düşüşle 93-94 milyon mt olmasının beklendiğini söyledi.
Bandopadhyay, söz konusu mali yılda Hindistan’ın toplam ham çelik üretiminin ise 100 milyon mt olabileceğini belirtti.
2019-20 mali yılında Hindistan’ın çelik tüketimi, 2015-16 ile 2019-20 mali yılları arasında kaydedilen %5,2 yıllık bileşik büyüme oranıyla 100 milyon mt seviyesine ulaştı. Öte yandan, 2020-21 mali yılında ülkenin çelik talebinin %20 düşeceği öngörülüyor.