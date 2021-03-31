Hindistan’ın paslanmaz çelik üretimi 2020’de %19 düştü

Çarşamba, 31 Mart 2021 11:58:42 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yayımlanan verilere göre, 2020 yılında Hindistan’ın paslanmaz çelik üretimi %19 düşüşle 3,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ISSDA’ya göre, Hindistan, üretimin düşmesine ve faaliyetlerin geçen yılın Nisan-Haziran döneminde tamamen askıya alınmasına rağmen, dünyanın en büyük ikinci paslanmaz çelik üreticisi konumunu korudu. 2020 yılında küresel paslanmaz çelik üretimi %2,5 düşüşle 4 milyon mt oldu.

ISSDA Başkanı K K Pahuja, “Endonezya ve Çin’den yapılan paslanmaz çelik ithalatına yönelik telafi edici vergilerin kaldırılması, paslanmaz çelik ithalatındaki artışı etkileyerek damping yapılmasına yol açabilir,” şeklinde konuştu.

Birlik, yerel sektörün salgın nedeniyle yaşanan kesintilerle uğraştığı bir dönemde, paslanmaz çelik ithalatının oldukça artmasını beklediğini belirtti.

Hindistan kârlı bir pazar olduğu için, Çin ve Endonezya’dan yapılan ithalata yönelik vergilerin kaldırılmasının agresif bir şekilde damping yapılmasına yol açması bekleniyor. Yüksek ithalat oranına sahip bir segment için bu durum, özellikle de sektörün kapasitesinin üçte birini oluşturan küçük, orta ve mikro ölçekli şirketlerde olmak üzere, sektördeki işsizlik oranını artırabilir.