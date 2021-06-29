Hint Mukand Limited paslanmaz çelik üretimini artıracak

Salı, 29 Haziran 2021 11:08:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli Mukand Limited, yıllık 100.000 mt seviyesinde yer alan paslanmaz çelik üretimini yıllık 150.000 mt seviyesine çıkaracak.

Şirket yetkilileri, bu işlemin önemli miktarda sermaye harcanmadan yapılacağını söyledi.

Mukand Limited’in Maharashtra eyaletinin Thane şehrinde bulunan tesisinde haddelenen alaşımlı çelik, kademeli bir şekilde şirketin Karnataka eyaletinin Hospet şehrindeki çubuk ve filmaşin tesisine aktarılıyor. Bu da Thane’deki tesiste paslanmaz çelik ürünleri için kapasite oluşturarak şirketin üretimini artırabilecek.

Mukand Limited, Thane tesisindeki vasıflı paslanmaz çelik ve uzun mamul üretimi ile satışlarının, oksijen arzının tıbbi kullanım nedeniyle altı hafta boyunca hastanelere aktarılmasından olumsuz etkilendiğini söyledi. Ancak, hükümet kararıyla tesise 1 Haziran’dan itibaren yeniden oksijen tedarik edilmeye başlandı ve üretim yeniden normale döndü.