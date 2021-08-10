Hint SAIL üretim kapasitesini 50 milyon mt’a çıkarmak adına sıradaki büyüme fazını planlamaya başladı

Salı, 10 Ağustos 2021 13:36:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), çelik üretim kapasitesini yıllık 50 milyon mt seviyesine çıkarmak adına büyüme programının sıradaki aşamasını planlamaya başladı.

Piyasa kaynakları, büyüme programının önümüzdeki 15 ila 18 ay içinde tamamlanmasının ve projenin de 2023-24 döneminde faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

SAIL 9,45 milyar $ yatırım yaptığı ve şu anda devam eden çelik tesislerini büyütme projesini tamamlamak üzere. Bu proje şirketin toplam kapasitesini yıllık 21,4 milyon mt seviyesine yükseltecek.

Piyasa kaynakları, büyüme programındaki her bir proje arasında yeterli bir süre ara verileceğini ve böylece iki büyük ödeme arasına da belirli bir zaman gireceğini belirtti.

SAIL’in büyüme programı kapsamında şimdiye kadar hazırladığı plana göre, Durgapur çelik tesisinin kapasitesi yıllık 2,5 milyon mt’dan 7,5 milyon mt’a, Rourkela çelik tesisinin kapasitesi yıllık 3,7 milyon mt’dan 8,8 milyon mt’a, Bokaro çelik tesisinin kapasitesi yıllık 5,8 milyon mt’dan 9,5 milyon mt’a ve IISCO tesisinin kapasitesi de yıllık 3 milyon mt’dan 7,3 milyon mt’a yükseltilecek.

Bhilai çelik tesisinin 7 milyon mt seviyesindeki mevcut kapasitesini yükseltme planı henüz sonuçlanmadı. Ancak, büyüme programının ikinci aşamasında bu seviye 14 milyon mt’a çıkarılabilir.