Hindistan'ın küresel gemi geri dönüşümündeki payı 2025'te %35'e yükseldi

Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığının, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) verilerine dayandırdığı açıklamaya göre Hindistan'ın küresel gemi geri dönüşümündeki payı 2024 yılındaki %30,1 seviyesinden 2025 yılında %35,4'e yükseldi.

Hindistan'da gemi geri dönüşüm hacmi 2024'teki 1,86 milyon gros ton (GT) seviyesinden yaklaşık %60 artışla 2025 yılında 2,99 milyon GT'ye çıktı. Bakanlık, "Bu başarıyla birlikte Denizcilik Hindistan Vizyonu 2030 kapsamında belirlenen dünyanın lider gemi geri dönüşüm ülkesi olma hedefi planlanandan çok daha önce gerçekleştirilmiş oldu," açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Hindistan'ın gemi geri dönüşüm ekosistemini güçlendirmek ve küresel pazardan daha büyük pay almak amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda Hindistan'ın 2019 yılında onayladığı Gemilerin Güvenli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümüne İlişkin Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi'ne (HKC) uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Hükümet ayrıca yerel gemi geri dönüşüm sektörünü sözleşmeyle uyumlu hale getirmek amacıyla 2019 yılında Gemi Geri Dönüşüm Yasası'nı yürürlüğe koydu. Bunun yanında, gemi söküm tesislerinin modernizasyonu için mali destek sağlanırken, 115 tesisin HKC standartlarına uyumlu hale gelmesi mümkün oldu.

Bakanlık ayrıca gemi sahiplerine geri dönüştürülen geminin hurda değerinin %40'ına eşit kredi notu sağlayan Gemi Söküm Kredi Notu Programı'nı hayata geçirdi. Bakanlık açıklamasında, "Bu kredi notu, Hindistan tersanelerinde inşa edilen yeni bir geminin değerinin %5'ine kadar olan kısmının ödenmesinde kullanılabiliyor. Böylece hem gemi geri dönüşümü hem de yerli gemi inşası teşvik ediliyor," sözlerine yer verildi.

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi'nin (BIMCO) verilerine göre önümüzdeki on yıl içinde dünya genelinde 16.000'den fazla geminin geri dönüşüme gönderilmesi bekleniyor. Halihazırda %35,4'lük pazar payına sahip olan Hindistan'ın yıllık 500-600 gemiyi geri dönüştürebilecek konumda olduğu ve kapasitesini artırmayı sürdürdüğü belirtiliyor.