﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Sanayide oksijen kullanımına gelen yasakla Hindistan’ın Alang tersanesindeki gemi söküm faaliyetleri durduruldu

Pazartesi, 26 Nisan 2021 11:56:31 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinden bir yetkilinin yaptığı açıklamada, sanayide oksijen kullanımının yasaklanması ve mevcut tüm oksijen hacminin tıbbi kullanıma kaydırılması sebebiyle, Hindistan’ın Gucerat eyaletine yer alan Alang tersanesinde gemi sökümü faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

Söz konusu yetkili, oksijen kullanımın yasaklanması sonucunda, Alang tersanesinde yer alan kullanımdan kaldırılmış gemilerin sökümünde faydalanılan sıvı oksijen yakıtlı pürmüzlerin kullanılamayacağını belirtti.

Tersanedeki tüm gemilerin söküm faaliyetleri için, Alang tersanesinde günlük 70-100 mt oksijen kullanıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Faaliyetlerin tamamen durdurulmasıyla, hurda elde etmek amacıyla gemi satın alan geri dönüşüm faaliyetleriyle uğraşanların, tüm alımlarının da durduğu belirtildi. Ayrıca, hurda faaliyetleri için tersaneye çekilen yeni gemi olmadığı eklendi.


Etiketler: Hindistan  gemi inşa  hurda  hammaddeler  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  Nis

Hindistan’ın ham çelik üretimi Mart ayında %19 arttı
22  Nis

Goa hükümeti ve MECL yeni demir cevheri rezervleri bulmak için birlikte çalışacak
06  Nis

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2020-21 mali yılında %5,22 düştü
31  Mar

Hindistan’da ithal hurda fiyatları iyileşti ancak ticaret durgun
30  Mar

Hindistan’da 67 karışık kömür bloku ticari madencilik için ihaleye çıkarılacak