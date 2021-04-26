Sanayide oksijen kullanımına gelen yasakla Hindistan’ın Alang tersanesindeki gemi söküm faaliyetleri durduruldu

Pazartesi, 26 Nisan 2021 11:56:31 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetinden bir yetkilinin yaptığı açıklamada, sanayide oksijen kullanımının yasaklanması ve mevcut tüm oksijen hacminin tıbbi kullanıma kaydırılması sebebiyle, Hindistan’ın Gucerat eyaletine yer alan Alang tersanesinde gemi sökümü faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı.

Söz konusu yetkili, oksijen kullanımın yasaklanması sonucunda, Alang tersanesinde yer alan kullanımdan kaldırılmış gemilerin sökümünde faydalanılan sıvı oksijen yakıtlı pürmüzlerin kullanılamayacağını belirtti.

Tersanedeki tüm gemilerin söküm faaliyetleri için, Alang tersanesinde günlük 70-100 mt oksijen kullanıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Faaliyetlerin tamamen durdurulmasıyla, hurda elde etmek amacıyla gemi satın alan geri dönüşüm faaliyetleriyle uğraşanların, tüm alımlarının da durduğu belirtildi. Ayrıca, hurda faaliyetleri için tersaneye çekilen yeni gemi olmadığı eklendi.