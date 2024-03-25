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Hindistan’ın Goa eyaletinde demir cevheri madenciliği altı yıl sonra yeniden başlayacak

Pazartesi, 25 Mart 2024 13:40:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaletinde demir cevheri madenciliğinin altı yıllık aranın ardından yeniden başlayacağı ve Vedanta Limited’in Bicholim bloğundan yıllık 3 milyon mt cevher çıkarmak için onay aldığı duyuruldu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere madencilik ruhsatlarının ihale yoluyla yenilenmediği için yasal olmadığı gerekçesiyle Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda, Goa eyaletindeki demir cevheri madenciliği faaliyetleri 2018 yılında durdurulmuştu.

Öte yandan eyalet hükümetinin dokuz demir cevheri bloğunu ihaleye açtığı, Vedanta Limited’in demir cevheri çıkarmak için onay alan ilk madenci olduğu ve diğer iki şirketin onay süreçlerinin de devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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