Hindistan’ın çelik üretimi 2021-2022 mali yılının sonunda 120 milyon mt’a çıkacak

Çarşamba, 08 Eylül 2021 12:14:58 (GMT+3) | Kalküta

Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Faggan Singh Kulaste tarafından yapılan açıklamada, Hindistan’ın çelik üretiminin, 2021-2022 mali yılının sonunda yıllık %18 artışla 120 milyon mt’a çıkmasının beklendiği belirtildi.

Kulaste, hükümetin, enerji nakil hatları, doğal gaz boru hatları, limanlar, demir yolları, kara yolları ve hava limanları dahil olmak üzere devlete ait tüm altyapı projelerinin özel yatırımcılara devredilmesiyle tahakkuk edilen 81 milyar $’ın, çelik talebini artıracak altyapı projelerine yeniden yatırılacağını, bu sayede üretimin artacağını söyledi.

2020-2021 mali yılında, Hindistan çelik üretimi yıllık %6,1 düşüşle 102 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.