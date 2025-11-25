Hindistan’ın çelik ithalatı 2025-26 mali yılının Nisan-Ekim döneminde %34 düştü

Çelik Bakanlığı bünyesindeki Joint Plant Committee tarafından derlenen geçici verilere göre 2025-26 mali yılının ilk yedi ayında (Nisan-Ekim) Hindistan’ın çelik ithalatı bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %34 düşüşle 3,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde çelik ihracatının %25,3 artarak 3,5 milyon mt seviyesine yükselmesine rağmen Hindistan net çelik ithalatçısı konumunu sürdürdü.

Yedi aylık dönemde en fazla ithalat 1,4 milyon mt ile Güney Kore’den yapılırken, ülkeyi sırasıyla Çin, Japonya ve Rusya takip etti.

Geçici verilere göre Nisan-Ekim döneminde Hindistan’ın toplam nihai mamul üretimi 91,6 milyon mt, ham çelik üretimi ise 95,7 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde nihai mamul tüketimi %7,4 artışla 92,2 milyon mt olarak kaydedildi.