Hindistan’da müteahhitler konut projelerini sürdürmek için karantina kısıtlamalarının gevşetilmesini istiyor

Salı, 18 Mayıs 2021 11:55:16 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’da müteahhitler konut inşaatlarının tamamlanmasına yönelik duydukları endişe nedeniyle, gereken iş gücünün yarısıyla da olsa inşaat projelerine devam edilmesi dahil olmak üzere karantina kısıtlamalarının gevşetilmesini talep etti.

Hindistan Müteahhitler Birliği Konfederasyonu’nun (Credai) Batı Bengal eyaletinde yer alan temsilcisi, devam eden konut inşaat projelerinin, inşaat bölgesinde ikamet eden iş gücünün yarısıyla sürdürülmesi için eyalet hükümetine dilekçe verdi.

Credai Batı Bengal, işçilerin büyük bir kısmının konut projelerinin temel atma ve zemin çalışmalarını yürüttüğünü ve önümüzdeki ay başlayacak muson yağmurlarından önce temelin atılmış olmasının gerektiğini söyledi.

Birlik ayrıca, çelik ve çimento gibi inşaat faaliyetlerinde kullanılan başlıca malzemelerin taşınmasının karantina kısıtlamalarından muaf tutulmasını istedi.

Hindistan İnşaatçılar Birliği (BAI) de yaptığı açıklamada, Chennai şehri ve civarında devam eden konut projelerinin son tüketiciye teslim edilmesinin karantina nedeniyle en az 2-3 ay gecikeceğini belirtti.

BAI, Chennai şehri ve civarındaki konut projelerinin %25’inden daha azının devam ettiğini ve bu projelerde çalışan 300.000 göçmen işçinin yarısının, karantina kısıtlamaları nedeniyle bölgeyi terk edip memleketlerine döndüğünü dile getirdi.

BAI’ye göre, Chennai şehrinde, farklı aşamalarda 3.375 adet konut projesi bulunuyor.

Öte yandan, çelik ve çimento gibi inşaat malzemelerinin eyalet dışından sevk edilmesinin kısıtlanmasından dolayı, birçok inşaat projesinin en küçük faaliyetleri için bile büyük bir malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi.