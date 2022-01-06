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Hindistan kıyı kesimlerdeki köprü inşaatlarında paslanmaz çelik kullanımını zorunlu hale getirebilir

Perşembe, 06 Ocak 2022 11:18:30 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, hükümetin kıyı kesimlerdeki köprü inşaatlarında paslanmaz çelik kullanımını zorunlu hale getirecek bir kanun üzerinde çalışmayı düşündüğünü duyurdu.

Kıyı kesimlerde yer alan çelik köprülerin paslanma ve paslanmaya bağlı dayanırlığını yitirme sıkıntısı olduğunu belirten Bakan Gadkari, “Deniz kıyısına 30-50 kilometre mesafede inşa edilecek köprülerde yalnızca paslanmaz çelik kullanılmasını şart koşan bir kanun çıkarabiliriz,” açıklamasını yaptı.

Gadkari, köprülerin kullanım ömürlerinin belirlenmesi ve onarım çalışmalarının zamanında yapılması gerektiğini ancak tüm bunların, ülke genelinde yürütülecek denetimler aracılığıyla toplanacak verilerle mümkün olabileceğini ekledi.


Etiketler: inşaat  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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