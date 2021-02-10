Hindistan yerel çelik üreticilerinin kartel oluşturduğu iddialarına yönelik soruşturma başlattı

Çarşamba, 10 Şubat 2021 18:00:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Rekabet Komisyonu (CCI), yerel çelik üreticilerinin kartel oluşturduğuna ve fiyatlarla oynadığına dair iddialara yönelik soruşturma başlattı.

Hükümet kaynakları söz konusu soruşturmanın, Komisyon’a gelen herhangi bir yazılı şikayet yerine konut endüstrisi gibi birçok sanayi sektörünün talebi üzerine başlatıldığını söyledi.

Hindistan Karayolları Bakanı dahi defalarca yer çelik üreticilerinin kartel oluşturarak fiyatlarını “anlamsızca” artırdığını söyledi ve çelik sektörünü kontrol etmek adına bir regülatör atanmasını talep etti.

Komisyon, yerel çelik şirketlerinin, hükümetin Çin, Vietnam ve Güney Kore’den ithal yassı mamullere antidamping uyguladığı 2020 yılının Haziran ayından beri fiyatlarını sürekli olarak artırıp artırmadığını ve bu ithalat korumasından haksız yere faydalanıp faydalanmadığını soruşturuyor.

2020 yılının Haziran ile Kasım ayları arasında Hindistan’da yerel çelik fiyatları, tüm çelik ürünlerinin baz fiyatlarında görülen artışların ardından %45 yükseldi.