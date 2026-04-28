Hindistan ve Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşması imzaladı, Aralık 2026’ya kadar yürürlüğe girecek

Salı, 28 Nisan 2026 10:52:56 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan ve Yeni Zelanda, Aralık 2026’ya kadar yürürlüğe girecek kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Açıklamaya göre anlaşma kapsamında Hindistan, Yeni Zelanda pazarına %100 gümrüksüz erişim elde edecek, 15 yıl içinde 20 milyar $’lık doğrudan yabancı yatırım çekmeyi hedefleyecek ve iş gücü hareketliliği kolaylaşacak.

Bu anlaşma, Hindistan’ın son beş yılda imzaladığı yedinci serbest ticaret anlaşması oldu. Daha önce Mauritius, BAE, Avustralya, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri, İngiltere ve Umman ile anlaşmalar imzalanmıştı. Bunlardan İngiltere, Umman ve Yeni Zelanda ile yapılan anlaşmalar henüz yürürlüğe girmemişken diğerleri hâlihazırda uygulanıyor.

Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Todd McClay, anlaşmanın Salı günü parlamentoya sunulacağını, ardından kamu görüşlerinin alınacağı kısa bir komite sürecinin başlayacağını ve sonrasında genel kurulda görüşüleceğini belirtti. McClay, “Anlaşmanın bu yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesini bekliyoruz,” dedi.


