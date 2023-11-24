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Hindistan ulusal paslanmaz çelik politikasını 2024’ün başında açıklayabilir

Cuma, 24 Kasım 2023 14:06:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar yapılan açıklamada, ulusal paslanmaz çelik politikasının önümüzdeki yılın başında açıklanabileceği belirtildi.

Politikaya yönelik çerçeve çalışmalarının son aşamada olduğu, Çelik Bakanlığı ve akabinde de Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasıyla önümüzdeki yılın başında açıklanabileceği öğrenildi.

Jindal Stainless Limited İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Politikanın ana hatlarının belirlenmesi için hükümet ile devamlı temas halindeyiz. Tüm çalışmaların, 2024 yılında yayımlanmak üzere önümüzdeki ay tamamlanmasını bekliyoruz,” dedi.

Söz konusu politika, yerel paslanmaz çelik sektörüne yönelik orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya koyacak. Orta vadede yerel paslanmaz çelik üretiminin yıllık 6,6 milyon mt’dan yıllık 10 milyon mt’a yükseltilmesi hedefleniyor. Uzun vadede de paslanmaz çelik üretiminin toplam çelik üretimindeki payının %10 seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Jindal açıklamasına, “Yerel üreticilerin önündeki en büyük engel, dampingli satılan Çin çıkışlı ürünler. Bu durum her ay kontrolsüz bir şekilde artıyor ve tüm sektöre zarar veriyor. Büyük ölçekli üreticilerden ziyade en büyük zararı mikro, küçük ve orta ölçekli üreticiler görüyor. Çin, Hindistan ve Çin’deki yerel fiyatların altından satış yapıyor,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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