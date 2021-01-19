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Hindistan Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü tedarikini araştırıyor

Salı, 19 Ocak 2021 12:08:19 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Bir hükümet yetkilisinin 19 Ocak Salı günü yaptığı açıklamaya göre Hindistan, yerel çelik şirketleri için Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü tedarik etme seçeneğini araştırıyor.

Yetkili, Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan ile Moğolistan hükümeti yetkilisi L Oyun Erdene arasında yapılan video konferansta, Moğolistanlı şirketlerin Hindistan’a koklaşabilir taş kömürü tedarik etme konusundaki isteklerinin Moğolistan tarafından belirtildiğini söyledi.

Buna cevap olarak, Hint bakan söz konusu tedarik ile ilgilendiklerini ve Hint şirketlerin Moğolistan’dan koklaşabilir taş kömürü alması için hükümetler arası iletişimin ilerletileceğini söyledi.

Bundan önce, Hindistan hükümeti, şirketlerin Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatı yapabilmeleri için Rusya hükümeti ile görüşmeler başlatmıştı.

Başarılı görüşmeler ve kömür sektöründe daha güçlü iş birliği için gereken yapının oluşturulmasının ardından, Hindistanlı Tata Steel, Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürüne olan ithalat bağımlılığını azaltmak için geçtiğimiz yıl deneme amaçlı Rusya’dan koklaşabilir taş kömürü ithal etmeye başladı.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Moğolistan  hammaddeler  Tata Steel  koklaşabilir taş kömürü  Hindistan  |  benzer haberler »


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