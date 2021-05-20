Hindistan merkezli MMTC mangan cevheri için ihracat ihalesi açtı

Perşembe, 20 Mayıs 2021 11:31:10 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete ait ticaret şirketi MMTC Limited’ın, 25.000 mt mangan cevheri için ihracat ihalesi açtığı bildirildi.

MMTC, Hindistan’dan yapılan mangan ihracatına yönelik tek yetkili kuruluş olarak görev yapıyor.

Bu yılın Haziran-Temmuz aylarında Hindistan’ın Vishakhapatnam limanından gerçekleşecek sevkiyat, boyutu 10 mm’ye kadar olan, en az %12 tenörlü, en fazla %8 alümin ve %20-21 mangan içerikli cevherden oluşuyor.

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ihalede başarılı olan tarafın toplam hacmi %10 artırma veya azaltma opsiyonu olacak.