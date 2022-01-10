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Hindistan hükümeti dört ülkeden ithal soğuk saca antidamping vergisinin devamı önerisini reddetti

Pazartesi, 10 Ocak 2022 10:35:24 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü’nün (DGTR) Çin, Japonya, Güney Kore ve Ukrayna’dan ithal alaşımlı ve alaşımsız soğuk saca yönelik antidamping vergisinin devam ettirilmesine ilişkin önerisini reddetti.

Normal şartlarda, antidamping vergisinin uygulanmasına veya devam ettirilmesine ilişkin öneriler, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı resmi bildiriyle yürürlüğe giriyor.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı, nihai bulguları inceledikten sonra merkezi hükümetin DGTR’nin önerilerini kabul etmeme kararı aldığını bildirdi.

2021 yılının Eylül ayında, DGTR, 2016 yılından bu yana dört ülkeden ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı dönem sonu incelemesini tamamlamıştı. İncelemenin ardından DGTR, antidamping vergisinin kaldırılmasının dampinge yol açacağını belirterek 576$/mt olarak belirlenen verginin devam ettirilmesi önerisinde bulunmuştu.

DGTR’nin önerisinin reddine ilişkin gerekçeler hakkında bilgi verilmezken, hükümete yakın kaynaklar, artan yerel fiyatlar karşısında antidamping vergisinin iptalinin fiyatların yatışmasını sağlayacağını belirtti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  yassı ürünler  soğuk haddelenmiş  kota ve vergiler  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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