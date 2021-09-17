Hindistan dört ülkeden ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi

Cuma, 17 Eylül 2021 11:53:18 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin, Japonya, Güney Kore ve Ukrayna’dan ithal tüm genişlikteki ve kalınlıktaki alaşımlı ile alaşımsız soğuk saca uygulanan antidamping vergisinin devam ettirilmesi önerisinde bulundu.

Söz konusu ithal ürünlere yönelik antidamping vergisi, beş yıl süresince geçerli olmak üzere 2016 yılında getirilmişti. DGTR, başlattığı dönem sonu incelemesinin sonucunda, verginin devam ettirilmesi önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Steel Authority of India Limited (SAIL), JSW Limited, ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) ve JSW Steel Coated Products Limited gibi yerli üreticiler, uygulanan verginin kaldırılmasının, dampingin tekrarına yol açacağı ve yerli üreticilerin zarar göreceği gerekçesiyle DGTR’ye başvuruda bulunmuş, sonucunda da dönem sonu incelemesi başlatılmıştı.

Antidamping vergisi, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlayacağı resmi bildiri tarihinden itibaren beş yıl süresince uygulanacak. Söz konusu ülkelerden ithal ürünlere uygulanacak yeni Antidamping vergisi, 576$/mt seviyesinde yer alıyor.