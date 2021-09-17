﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan dört ülkeden ithal soğuk saca uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi

Cuma, 17 Eylül 2021 11:53:18 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin, Japonya, Güney Kore ve Ukrayna’dan ithal tüm genişlikteki ve kalınlıktaki alaşımlı ile alaşımsız soğuk saca uygulanan antidamping vergisinin devam ettirilmesi önerisinde bulundu.

Söz konusu ithal ürünlere yönelik antidamping vergisi, beş yıl süresince geçerli olmak üzere 2016 yılında getirilmişti. DGTR, başlattığı dönem sonu incelemesinin sonucunda, verginin devam ettirilmesi önerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Steel Authority of India Limited (SAIL), JSW Limited, ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) ve JSW Steel Coated Products Limited gibi yerli üreticiler, uygulanan verginin kaldırılmasının, dampingin tekrarına yol açacağı ve yerli üreticilerin zarar göreceği gerekçesiyle DGTR’ye başvuruda bulunmuş, sonucunda da dönem sonu incelemesi başlatılmıştı.

Antidamping vergisi, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlayacağı resmi bildiri tarihinden itibaren beş yıl süresince uygulanacak. Söz konusu ülkelerden ithal ürünlere uygulanacak yeni Antidamping vergisi, 576$/mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: kota ve vergiler  yassı ürünler  Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  soğuk haddelenmiş  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Eyl

Hindistan altı ülkeden ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi
14 Eyl

Hindistan Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı
14 Eyl

SAIL’e ait Bokaro tahıl depolama silolarına yönelik özel çelik geliştirdi
13 Eyl

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları otomotiv sektöründe beklenenden fazla üretim kesintisi olması sebebiyle düşüşünü ...
06 Eyl

Hindistan soğuk sac piyasasında fiyatlar ve beklentiler kötüleşti