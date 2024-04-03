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Hindistan şeffaf fiyatlandırma için kendi demir cevheri borsasını kurabilir

Çarşamba, 03 Nisan 2024 11:33:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından oluşturulan bir uzman heyeti, yerel demir cevheri fiyatlarının keşfi için ülkenin ilk demir cevheri borsasının kurulmasını önerdi.

Demir cevheri madencilerinin daha düşük telif hakkı ödemesi yapmak için ortalama satış fiyatlarını düşük seviyelerde tuttuğunun tespit edilmesinin ardından uzman heyetinin kurulduğu öğrenildi.

Bunun üzerine heyet, tüm hammadde alım ve satımlarının online bir platform üzerinde gerçekleştirileceği, işlemlerin gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınması ve şeffaf bir şekilde fiyat keşfi yapılması için Ulusal Demir Cevheri Borsası kurulması yönünde bir öneride bulundu.

Platformdaki ağırlıklı ortalama satış fiyatı baz alınarak demir cevheri üretilen her eyaletin ortalama satış fiyatının belirleneceği ve madencilerin buna göre telif hakkı ödemesi yapacağı ifade edildi.

Hindistan’da aynı kalite demir cevheri fiyatları eyaletten eyalete farklılık gösteriyor ve bu sayede madenciler satış fiyatını düşük tutarak daha düşük telif hakkı ödemesi yapabiliyor.

Heyet, Çin’deki çelik talebi ve fiyatlarından çok etkilendiğini ve Hindistan’daki fiyatlara kıyasla çok dalgalandığını gerekçe göstererek uluslararası demir cevheri fiyatlarının baz alınmasını desteklemiyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası 

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