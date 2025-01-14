Hindistan eski araçlardan çelik geri dönüşümünü zorunlu hale getirdi

Hindistan Çevre, Ormancılık ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel otomobil üreticilerinin 2005 ve 2006 yılları arasında satılan, yani kullanım ömrü dolmuş araçlarda kullanılan çeliğin %8’ini geri dönüştürmesinin bu yılın Nisan ayından itibaren zorunlu hale geleceğini duyurdu.

Geri dönüşüm oranının 2035-36 mali yılına kadar kademeli şekilde %18’e çıkarılacağı ifade edildi.

Böylelikle otomobil üreticileri, çevre koruma kuralları uyarınca kullanım ömrü dolmuş araçların yıllık hedeflere uygun şekilde toplanmasından ve geri dönüştürülmesinden sorumlu olacak. Ayrıca yetkili hurda tesislerinden genişletilmiş üretici sorumluluğu sertifikası almaları şart koşulacak.

Bununla birlikte üreticilerin farkındalık yaratması, geri alım programları hazırlaması ve faaliyetlerini Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu tarafından yönetilen portala kaydetmeleri gerekecek.

Yetkililer, bu sayede Kayıtlı Oto Hurda Tesisleri olarak bilinen resmî kurumlarda araçların hurdaya çıkarılmasının kolaylaşacağını, ayrıca önümüzdeki üç ay içerisinde bu tesislerin sayısının 82’den 100’e çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.