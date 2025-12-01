 |  Giriş 
Hindistan ekonomisi 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %8,2 büyüme kaydetti

Pazartesi, 01 Aralık 2025 12:28:29 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinin açıkladığı verilere göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH), 2025-26 mali yılının ikinci çeyreği olan Temmuz-Eylül döneminde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %5,6’lık büyümeye kıyasla %8,2 artış gösterdi. Bu büyüme oranı, ardı ardına altı çeyrekte görülen en yüksek büyüme oldu.

GSYİH’nin yaklaşık %57’sini oluşturan özel tüketim harcamaları, Temmuz-Eylül döneminde %7,9 arttı. Ekonomideki güçlü performansın bir diğer önemli kaynağı ise imalat sektörü oldu ve sektörün yıllık bazda büyümesi geçen yılın aynı dönemindeki %2,2’ye karşılık %9,1 olarak gerçekleşti.

Öte yandan kamu harcamaları geçen yılın aynı dönemindeki %7,4 artışa kıyasla %2,7 azaldı. 


