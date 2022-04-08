Hindistan döküm sanayi pik demir ihracatının geçici bir süreliğine askıya alınmasını talep ediyor

Cuma, 08 Nisan 2022 10:04:46 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Döküm Sanayicileri Birliği (IFA) tarafından yapılan açıklamada, döküm sanayinin yerel dökümhanelerin hammadde fiyatlarındaki değişimlerden korunması amacıyla pik demir ihracatının geçici bir süreliğine askıya alınmasını talep ettiği belirtildi.

IFA Başkanı Dinesh Kumar Saksearia, “Döküm sanayinin temeli başta pik demir olmak üzere hammadde, refrakter, cüruf ve kimyasal fiyatlarındaki beklenmeyen artışlardan dolayı çöktü. Bu nedenle pik demir ve demir cevheri ihracatının geçici bir süreliğine askıya alınmasını talep ediyoruz. Söz konusu iki ürüne uygulanan ihracat vergisi çok yüksek seviyelerde yer almadığı müddetçe yalnızca döküm sanayinin değil hükümetin de çelik ve metal döküm gibi katma değerli ürünlerden elde ettiği kazançta kayıplar yaşanacak,” açıklamasını yaptı.