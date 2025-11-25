Hindistan çelik ithalatına üç yıl süreli yeni bir koruma vergisi getirmeyi planlıyor

Hindistan hükümeti, çelik ithalatına yönelik yeni ve yapılandırılmış bir koruma vergisi getirmeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Yeni koruma vergisinin %11-12 seviyesinde planlandığı, üç yıl boyunca uygulanacağı ve her yıl kademeli olarak düşürüleceği belirtildi. Örneğin vergi ilk yıl %12 olarak belirlenirse, ikinci yıl %11’e, üçüncü yıl ise %10’a düşecek.

Bu yılın Ağustos ayında Hindistan Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü çelik ithalatına üç yıl süreli %12 oranında bir koruma vergisi uygulanmasını önermişti.

Hükümet Nisan 2025’te, yine çelik ithalatına geçici nitelikte %12 oranında bir koruma vergisi getirmiş, bu uygulama bu ayın başında sona ermişti.