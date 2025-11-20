Hindistan çelik ithalatı takip prosedürlerini gevşetiyor

Hükümet kaynaklarına göre Hindistan Çelik Bakanlığı, 20 Kasım Perşembe günü İthalat Takip Sistemi’nde sevkiyat bazlı beyan zorunluluğunu kaldırarak sistemi yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Bu adımla şirketlerin yılda 1.000 mt’a kadar olan ithal alımlarını bir kez kayıt altına aldırması yeterli olacak ve böylece mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki adaptasyon yükü hafifleyecek.

İthalat Takip Sistemi, ülkeye giren farklı çelik kalitelerinin denetimini sağlamak amacıyla 2019 yılında uygulamaya alınmış, prosedürler 2024 yılında daha da sıkılaştırılmıştı. Ancak ithalatçılar, her sevkiyat için gereken zorunlu belgelerin çoğu zaman gümrük işlemlerini yavaşlattığını ifade ediyordu.

Bu son gelişme sayesinde çelik sevkiyatlarının limanlardaki işlem süresinin kısalması bekleniyor.