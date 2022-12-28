Hindistan Çelik Bakanlığı koklaşabilir taş kömürüne uygulanan ithalat vergisinin kaldırılmasını istiyor

Çarşamba, 28 Aralık 2022 10:58:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı yerel çelik üreticilerini etkileyen arz sıkıntısını ortadan kaldırmak amacıyla koklaşabilir taş kömürüne uygulanan ithalat vergisinin tamamen kaldırılmasını talep etti.

Çelik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’na gönderdiği bir mektupta Şubat ayında yapılacak bütçe görüşmelerinde koklaşabilir taş kömürü ithalatına uygulanan verginin kaldırılmasının gündeme getirilebileceğini aktardı.

%2,5-7,5 oranındaki ithalat vergisinin kaldırılmasının arzı ve dolayısıyla çelik üreticileri açısından kritik önem taşıyan girdi maliyetlerini önemli ölçüde iyileştireceği ifade edildi.

Ülke yıllık yaklaşık 50-55 milyon mt seviyesinde yer alan toplam koklaşabilir taş kömürü ihtiyacının yaklaşık %85’ini ithalat yoluyla karşılıyor. Verginin kaldırılması hükümetin vergi gelirinin yaklaşık 449 milyon $ azalmasına yol açacak.

Geçtiğimiz ay imzalanan serbest ticaret anlaşması kapsamında Avustralya’dan koklaşabilir taş kömürü ithalatına yarından itibaren geçerli olmak üzere vergi uygulanmayacak.