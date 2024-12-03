Hindistan Çelik Bakanlığı ithalata %25 koruyucu vergi getirilmesini talep etti

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Hindistan Çelik Bakanlığı yaptığı bir toplantıda çelik ithalatına koruyucu tedbir olarak %25 vergi getirilmesini önerdi.

Konuyu ülkenin Çelik Bakanı H D Kumarasamy ile Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal’ın gündeme getirdiği belirtilirken, toplantıya SAIL, Tata Steel, JSW Steel ve ArcelorMittal Nippon Steel (AMNS) gibi çelik üreticilerinden yetkililer de katıldı.

Hükümet yetkilileri, iki bakanlığın iş birliği yapmanın ve yerli üreticiler için piyasa koşullarının kolaylaştırılmasının yollarını aradığını aktardı.

Piyasa kaynaklarına göre Hindistan limanlarındaki ithal çeliğin %62’si serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden geliyor. Bu yüzden toplantıda, ithalat vergisini artırmanın bu ülkelerden yapılan alımları etkilemeyeceği ifade edildi. Sonuç olarak en iyi seçeneğin menşe gözetilmeksizin tüm ülkelerden yapılan ithalata koruyucu vergi getirilmesi olduğunun altı çizidi.