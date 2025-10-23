Hindistan Çelik Bakanlığı çelik ithalatını azaltmayı ele almak için açık oturum düzenleyecek

Hindistan Çelik Bakanlığı ülkenin çelik ithalatına ilişkin çeşitli konuların ele alınacağı bir açık oturum düzenleyeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı 27 Ekim’de Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek ve şirketler ile sektör birlikleri konuyla ilgili görüş ve önerilerini sunacak.

Bu adım hem yerel çelik sektörü oyuncularının hem de Hindistan Merkez Bankasının (RBI) son dönemde dile getirdiği endişelerin ardından atıldı. Söz konusu kurumlar, kontrolsüz çelik ithalatının yerel üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtiyor.

RBI yakın zamanda, “Yabancı üreticilerden yapılan ucuz çelik ithalatı, yerel üretim için risk oluşturabilir ancak uygun politika önlemleriyle bu risk hafifletilebilir,” ifadesini kullanmıştı.

Hindistan hükümeti halihazırda Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Ticari Önlemler Genel Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine bazı çelik ürünlerin ithalatına %12 oranında ve 3 yıl süreyle koruma vergisi uyguluyor.

Öte yandan JSW Steel gibi yerli üreticiler mevcut önlemlerin yeterli olmadığını savunuyor ve verginin yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Şirket yayımladığı son açıklamada, mevcut uygulamanın damping girişimlerini önlemekte yetersiz kaldığını vurguladı. Dünyanın geri kalanının koruma önlemlerini artırma yoluna gittiği ve Avrupa’da ithalat kotalarının yarıya indirilmesi ve vergilerin %50’ye çıkarılmasının önerildiği görülüyor. 8 yıldır koruma önlemlerini aynı şekilde uygulamaya devam eden AB, mevcut önlemlerin yeterli gelmediğini düşündüğünden kendi pazarını korumak adına farklı mekanizmalar arayışında.