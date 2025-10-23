 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan Çelik Bakanlığı çelik ithalatını azaltmayı ele almak için açık oturum düzenleyecek

Perşembe, 23 Ekim 2025 10:02:26 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı ülkenin çelik ithalatına ilişkin çeşitli konuların ele alınacağı bir açık oturum düzenleyeceğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı 27 Ekim’de Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek ve şirketler ile sektör birlikleri konuyla ilgili görüş ve önerilerini sunacak.

Bu adım hem yerel çelik sektörü oyuncularının hem de Hindistan Merkez Bankasının (RBI) son dönemde dile getirdiği endişelerin ardından atıldı. Söz konusu kurumlar, kontrolsüz çelik ithalatının yerel üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtiyor.

RBI yakın zamanda, “Yabancı üreticilerden yapılan ucuz çelik ithalatı, yerel üretim için risk oluşturabilir ancak uygun politika önlemleriyle bu risk hafifletilebilir,” ifadesini kullanmıştı.

Hindistan hükümeti halihazırda Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bağlı Ticari Önlemler Genel Müdürlüğünün tavsiyesi üzerine bazı çelik ürünlerin ithalatına %12 oranında ve 3 yıl süreyle koruma vergisi uyguluyor. 

Öte yandan JSW Steel gibi yerli üreticiler mevcut önlemlerin yeterli olmadığını savunuyor ve verginin yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Şirket yayımladığı son açıklamada, mevcut uygulamanın damping girişimlerini önlemekte yetersiz kaldığını vurguladı. Dünyanın geri kalanının koruma önlemlerini artırma yoluna gittiği ve Avrupa’da ithalat kotalarının yarıya indirilmesi ve vergilerin %50’ye çıkarılmasının önerildiği görülüyor. 8 yıldır koruma önlemlerini aynı şekilde uygulamaya devam eden AB, mevcut önlemlerin yeterli gelmediğini düşündüğünden kendi pazarını korumak adına farklı mekanizmalar arayışında.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları gevşese de bağlantı duyulmadı

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları durgun piyasa ve güçlü rekabet nedeniyle yatay

23 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hint SMEL Batı Bengal’de yeni soğuk haddehanesini devreye aldı

23 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yatay seyrederken piyasa durgun, çelik talebi zayıf

22 Eki | Hurda ve Hammadde

RBI: Hindistan’a yönelik çelik ithalatındaki artış yerli üreticilerin pazar payı ve fiyatlarını olumsuz etkiliyor

22 Eki | Çelik Haberler

Hint NMDC demir cevheri ve parça cevher fiyatlarını düşürdü

22 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’ın ana sanayi sektörleri 2025 yılının Eylül ayında %3 büyüme kaydetti

22 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da inşaat demiri tedarikçileri fiyat düşürürken, alıcılar tatil nedeniyle piyasadan çekiliyor

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan Çelik Bakanlığı düşük kapasiteyle çalışan peletleme tesisleri için destek talep etti

21 Eki | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 43. Hafta, 2025

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis