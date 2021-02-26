Hindistan başbakanlık ofisi gelen şikayetler üzerine çelik fiyatlarını günlük olarak takip ediyor

Hint çelik endüstrisinin verilerini derleyen tek yetkili kurum olan Hindistan Çelik Bakanlığı’na bağlı Birleşik Tesisler Komitesi’nin (JPC) Genel Müdürlük Sekreteri Ranjan Bandopadhyay, Hindistan başbakanı Narendra Modi’nin hükümete gelen yoğun şikayetler üzerine çelik fiyatlarını günlük olarak takip ettiğini söyledi.
2020-21 mali yılının Ekim-Ocak döneminde yerel fiyatların %40 arttığını belirten Bandopadhyay, söz konusu fiyat seviyelerinin kesinlikle sürdürülmeyeceğini ve önümüzdeki mali yılda fiyatların düzeltilerek düşürüleceğini söyledi.
Bandopadhyay, “Hükümetin ithalat vergisini %7,5’a indirmesiyle birlikte ithalat önümüzdeki aylarda artarsa, mevcut yerel fiyatların bu şekilde seyretmesi zor olacak,” şeklinde konuştu.