Hindistan altı ülkeden ve AB’den ithal paslanmaz soğuk saca yönelik antidamping vergisini uzattı

Cuma, 04 Aralık 2020 12:35:37 (GMT+3) | İstanbul

Hindistan’ın Dolaylı Vergiler ve Gümrük Merkez Kurulu, Çin, Güney Kore, AB, Güney Afrika, Tayvan ve Tayland’dan ithal 600-1.250 mm genişlikteki paslanmaz soğuk saca yönelik antidamping vergisini uzattı.

Antidamping vergileri 31 Ocak 2021 tarihine kadar yürürlükte olacak.

Antidamping vergilerinin uzatılması, Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dönem sonu incelemesine dayanıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisi, ilk olarak 2010 yılından beş yıl süreyle uygulandı ve 2015 yılında beş yıl daha uzatıldı.