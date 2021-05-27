Hindistan 2021-2022 mali yılında kara yolu yapımını artıracak

Perşembe, 27 Mayıs 2021 11:39:32 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ulaştırma ve Karayolları Bakanlığı’na bağlı Hindistan Ulusal Karayolları Kurumu, pandeminin ikinci dalgasına ve ülke genelinde uygulanan karantina kısıtlamalarına rağmen, bir önceki mali yılda yapılan 4.192 km uzunluğunda kara yoluna kıyasla 2021-2022 mali yılında 4.600 km uzunluğunda yeni kara yolu yapmayı hedefliyor.

Mikro seviyede yapım hedefinin bir önceki mali yılda ulaşılan günlük 36 km’ye kıyasla günlük 40 km olarak belirlendiği söylendi.

Daha fazla kara yolu yapılmasıyla birlikte ve hükümetin kara yolu projelerinde entegre olmayan tesislerden temin edilen çelik ürünlerinin kullanımına izin vermesi sayesinde, bu üreticilerin ürünlerine olan talep önemli ölçüde artacak.

Daha önceden kara yolu yapımı için belirlenen standartlar ve yasalar, yalnızca entegre çelik tesislerinden tedarik edilen çelik ürünlerinin kullanımına izin veriyordu.

Ulaştırma ve Karayolları Bakanlığı tarafından duyurulan yeni yasalara göre, kara yolu projelerinde kullanılan çelik ürünleri kalite standartlarını karşıladığı sürece cevher, pelet, kütük veya hurdanın eritmesiyle elde edilen tüm çelik ürünlerinin kullanımına izin verilecek.