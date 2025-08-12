 |  Giriş 
Hindistan 202 yabancı çelik üreticisi için BIS lisansı zorunluluğunu kaldırdı

Salı, 12 Ağustos 2025 12:29:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, 12 Ağustos Salı günü yayımladığı bildiride, 202 küresel çelik şirketinin Çelik İthalat İzleme Sistemi (SIMS) portalında yer alan zorunlu uygunluk sürecinden muaf tutulduğunu açıkladı.

Muafiyetler; Japonya, Güney Kore, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya ve ABD’nin de aralarında bulunduğu 16 ülkenin çelik üreticilerini kapsıyor. Listede ilk sırada 80’den fazla lisansla Japonya yer alırken, onu 50’nin üzerinde lisansla Güney Kore izliyor.

Söz konusu adım, prosedürleri basitleştirmeyi ve çelik ithalatının sorunsuz şekilde devamını desteklemeyi hedefliyor. Böylece, bazı hammadde uygunluk gerekliliklerinin ortadan kaldırılmasıyla sürecin daha verimli hale gelmesi ve sektörün prosedürel engellerden kaynaklanan gecikmeler olmaksızın üretim ve tedarike odaklanabilmesi bekleniyor.

Hint Standartları Bürosu (BIS) lisansı, yerel üretimde kullanılan ithal malzemelerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak adına gerekli tutulan düzenlemeleri içeriyor.


