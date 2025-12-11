Hilco Global Hollanda’da filmaşin haddehanesi için alıcı arıyor

ABD merkezli Hilco Global’in Amsterdam merkezli bağlı kuruluşu Hilco Industrial, Hollanda’da bulunan son teknolojin filmaşin ve nervürlü kangal haddehanesini satacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre bahsi geçen haddehane 2025’in Temmuz ayına kadar Hollandalı çelik üreticisi FNsteel tarafından kullanıldı. FNsteel, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Alman uzun mamul üreticisi Saarstahl AG tarafından satın alınmıştı. Ekipmanın kapsamlı dokümantasyonunun ve bakım kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Çift üretim hattı bulunduran haddehanenin yıllık 400.000 mt üretim kapasitesine sahip olduğu ve en sonuncusu 2024 yılında yapılmak üzere bir dizi teknolojik geliştirme sürecinden geçtiği belirtildi.