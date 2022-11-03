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Highbar LLC Arkansas’ta elektrik ark ocaklı inşaat demiri tesisi inşa edecek

Perşembe, 03 Kasım 2022 09:46:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

Yakın zaman önce kurulan ve sürdürülebilir hurda geri dönüşümü ile çelik üretimine odaklı olan ABD’li Highbar LLC, iki elektrik ark ocaklı inşaat demiri tesisinden birini inşa edeceği sahayı belirlediğini duyurdu.

Şirket, söz konusu tesislerin enerji ve su verimliliği, iş gücü verimliliği ve karbon salımı bakımından dünyada öncü olacak şekilde tasarlandığını ifade etti.

600 dönümden büyük bir arazi üzerine inşa edilecek tesisin doğrudan demir yolu bağlantısı bulunacağını belirten Highbar ayrıca arazide liman bölümü ve güneş enerjisi santrali kurulabilecek bir alan olacağını da ekledi. Tesisin temelinin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde atılması planlanıyor.

Öte yandan Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group şirkete teknoloji tedarik edecek.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Yatırım 

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