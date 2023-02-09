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ABD'li Highbar, SMS Group’tan elektrik ark ocaklı inşaat demiri tesisleri sipariş etti

Perşembe, 09 Şubat 2023 13:49:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, ABD merkezli hurda geri dönüşüm ve çelik üretim şirketi Highbar LLC’nin elektrik ark ocaklı inşaat demiri tesisleri sipariş ettiğini açıkladı.

İlk inşaat demiri tesisi Arkansas eyaletinin Osceola şehrinin hemen dışında yer alan sahaya kurulacak ve diğer iki tesis için lokasyon seçimi devam ediyor. Her bir tesis tüm ebat ve kalitelerde yıllık 544.300 mt inşaat demiri üretim kapasitesine sahip olacak. SMS Group, tesisin tasarımı itibarıyla üretimde doğal gaz ihtiyacını ortadan kaldırdığını ve diğer başlıca inşaat demiri üreticilerine kıyasla %50’ye kadar daha az karbon emisyonu sağlayarak oldukça düşük karbon ayak izine sahip olduğunu belirtti.

Projede inşaatın bu yılın ikinci çeyreğinde başlaması ve tesisin de 22 ay sonra faaliyete geçmesi bekleniyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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