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Nucor Güney Atlantik bölgesinde 350 milyon $’lık inşaat demiri tesisi inşa edecek

Salı, 07 Aralık 2021 10:27:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Nucor, yönetim kurulunun, Güney Atlantik bölgesinde inşaat demiri tesisi inşasına onay verdiğini açıkladı.

Bu tesis, Missouri ve Florida’da 2020 yılında faaliyete giren tesislerinin ardından üçüncü inşaat demiri tesisi olacak. Yeni tesis için yapılacak sermaye harcaması 350 milyon $ olarak belirlendi. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 430.000 mt olacak.

Nucor CEO’su Leon Topalian, “Yakın zamanda başarılı bir şekilde iki inşaat demiri tesisini devreye aldık, yeni altyapı yasa tasarısıyla birlikte Doğu Yakası’nda da önümüzdeki yıllarda ilave inşaat demiri ihtiyacı doğacağını düşünüyoruz.


Etiketler: ABD  yatırım  inşaat demiri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  Nucor  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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