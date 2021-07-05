Optimus Steel Teksas’ta yer alan uzun mamul üretim tesisini genişletecek

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 10:28:03 (GMT+3) | San Diego

Teksas Valisi Greg Abbott’ın yaptığı açıklamaya göre, Optimus Steel, LLC, Teksas eyaletine bağlı Orange County’de yeni bir inşaat demiri ve sac üretim birimi kuracak.

Aceros Turia, Inc.,’in bağlı kuruluşu Optimus Steel, filmaşin, nervürlü kangal ve kütük üretimi yapıyor.

Söz konusu proje, 55 kişiye istihdam ve 40 milyon $ sermaye yatırımı sağlayacak. Bununla birlikte, Texas Enterprise Fund’ın şirkete 485.000$ hibe ettiği belirtildi.

Vali Abbott konuya ilişkin, “Optimus Steel’in, yeni inşaat demiri ve sac üretim tesisi için Orange County’yi seçmesinden dolayı oldukça heyecanlıyım. Optimus Steel de düşük verginin, makul yönetmeliklerin ve güçlü iş gücünün bulunduğu Teksas’ı seçen diğer pek çok şirketin arasına katıldı. Ekonomik başarı hikayemizi yazmamızda yardımcı olan Optimus Steel gibi şirketler sayesinde Teksas büyümeye devam ediyor,” açıklamasını yaptı.