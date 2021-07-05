﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Optimus Steel Teksas’ta yer alan uzun mamul üretim tesisini genişletecek

Pazartesi, 05 Temmuz 2021 10:28:03 (GMT+3)   |   San Diego
       

Teksas Valisi Greg Abbott’ın yaptığı açıklamaya göre, Optimus Steel, LLC, Teksas eyaletine bağlı Orange County’de yeni bir inşaat demiri ve sac üretim birimi kuracak.

Aceros Turia, Inc.,’in bağlı kuruluşu Optimus Steel, filmaşin, nervürlü kangal ve kütük üretimi yapıyor.

Söz konusu proje, 55 kişiye istihdam ve 40 milyon $ sermaye yatırımı sağlayacak. Bununla birlikte, Texas Enterprise Fund’ın şirkete 485.000$ hibe ettiği belirtildi.

Vali Abbott konuya ilişkin, “Optimus Steel’in, yeni inşaat demiri ve sac üretim tesisi için Orange County’yi seçmesinden dolayı oldukça heyecanlıyım. Optimus Steel de düşük verginin, makul yönetmeliklerin ve güçlü iş gücünün bulunduğu Teksas’ı seçen diğer pek çok şirketin arasına katıldı. Ekonomik başarı hikayemizi yazmamızda yardımcı olan Optimus Steel gibi şirketler sayesinde Teksas büyümeye devam ediyor,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: çelik üretimi  uzun ürünler  Kuzey Amerika  yatırım  filmaşin  ABD  inşaat demiri  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Tem

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mayıs ayında %18,9 düştü
23  Haz

ABD’nin ticari profil ithalatı Nisan ayında %34,1 düştü
22  Haz

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Nisan ayında %21,9 arttı
15  Haz

ABD’nin filmaşin ithalatı Nisan ayında %11,2 düştü
08  Haz

SteelOrbis 12. RWR Konferansı: Yüksek çelik fiyatları ile vergiler en çok endişe duyulan konular arasında