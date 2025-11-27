 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hi-Tech...

Hi-Tech Pipes, Gujarat’taki büyük ölçekli boru üretim tesisinde ticari üretime başladı

Perşembe, 27 Kasım 2025 10:37:25 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Hi-Tech Pipes Limited, Gujarat eyaletinde genişleme projesi kapsamında inşa edilen yeni çelik boru üretim tesisinde ticari üretime başladığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre söz konusu tesis, büyük çaplı elektrik direnç kaynaklı borular, jumbo kutu profiller ve yapısal çelik segmentinde kapasite artışı sağlayarak şirketin bölgedeki varlığını güçlendirecek.

Genişleme projesi, özellikle Batı Hindistan’ın güneş enerjisi, imalat, mühendislik ve altyapı sektörlerine stratejik olarak hizmet vermek üzere tasarlandı. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte Hi-Tech Pipes’ın toplam konsolide kapasitesi de yıllık 850.000 mt’a yükseldi. Şirket, modern üretim teknolojileri ve lojistik avantajlarla desteklenen bu genişlemenin tedarik verimliliğini artıracağını, ürün gamını güçlendireceğini ve gelecekte ihracat performansına katkı sağlayacağını kaydetti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, Orta Doğu’daki indirimli satışların sürdürülebilir olmadığı ...

27 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Indian Railways, çelik sektörüne özel yeni yük taşımacılığı politikasını devreye almaya hazırlanıyor

27 Kas | Çelik Haberler

Hint SSTL, Chhattisgarh’daki çelik tesisi projesi için çevresel onay aldı

27 Kas | Çelik Haberler

RINL kütükten yassı mamul üretimi yapmak için fason haddehane arıyor

27 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları halen düşük ancak kurdaki değer kaybı alımları baskılıyor

26 Kas | Hurda ve Hammadde

Hindistan hükümeti SAIL’in Salem çelik tesisine 45 milyon $ yatırım yapacak

26 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla yatay, perakende alımlar biraz destek sağladı

25 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çelik ithalatına üç yıl süreli yeni bir koruma vergisi getirmeyi planlıyor

25 Kas | Çelik Haberler

Hint OMC, Kurmitar demir cevheri madeninin kapasitesini yıllık 6 milyon mt’a çıkaracak

25 Kas | Çelik Haberler

Doğu Asya’nın hurda ithalatı Ocak-Eylül 2025 döneminde farklı seyirler izledi

25 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis