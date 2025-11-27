Hi-Tech Pipes, Gujarat’taki büyük ölçekli boru üretim tesisinde ticari üretime başladı

Hindistan merkezli Hi-Tech Pipes Limited, Gujarat eyaletinde genişleme projesi kapsamında inşa edilen yeni çelik boru üretim tesisinde ticari üretime başladığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre söz konusu tesis, büyük çaplı elektrik direnç kaynaklı borular, jumbo kutu profiller ve yapısal çelik segmentinde kapasite artışı sağlayarak şirketin bölgedeki varlığını güçlendirecek.

Genişleme projesi, özellikle Batı Hindistan’ın güneş enerjisi, imalat, mühendislik ve altyapı sektörlerine stratejik olarak hizmet vermek üzere tasarlandı. Yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte Hi-Tech Pipes’ın toplam konsolide kapasitesi de yıllık 850.000 mt’a yükseldi. Şirket, modern üretim teknolojileri ve lojistik avantajlarla desteklenen bu genişlemenin tedarik verimliliğini artıracağını, ürün gamını güçlendireceğini ve gelecekte ihracat performansına katkı sağlayacağını kaydetti.