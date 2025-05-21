HES International Rotterdam’da soğuk peletleme tesisi kuracak

Hollanda merkezli elleçleme şirketi HES International B.V., İngiltere merkezli teknoloji şirketi Binding Solutions Limited (BSL) ile Hollanda’nın Rotterdam kentinde bulunan HES Bulk Terminal Rotterdam’da (HBTR) son teknoloji demir cevheri soğuk peletleme tesisi kurma potansiyelini değerlendirmek üzere bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. HES, BSL tarafından geliştirilen ve büyük ölçekte yeşil çelik üretimini mümkün kılan soğuk aglomerat pelet üretim sürecini kullanacak.

Tesis, yıllık 400.000 mt yüksek kaliteli soğuk aglomerat pelet üretecek. BSL’nin teknolojisi, yüksek sıcaklıkta gerçekleştirilen geleneksel işlemlere kıyasla enerji gereksinimini %80 ve karbon emisyonunu %70’e kadar indirerek sektörlerin daha yeşil üretime geçişini destekliyor.

Gelecekte yapılacak genişleme yatırımlarıyla tesisin yıllık kapasitesinin 1-3 milyon mt’a çıkması bekleniyor.